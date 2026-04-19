Дата следующего раунда переговоров между Ираном и США пока не определена. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники.

По данным агентства, стороны пока не согласовали конкретные сроки проведения нового этапа переговоров, и вопрос остаётся открытым.

Ранее телеканал Geo Pakistan, ссылаясь на правительственные источники, сообщал, что следующий раунд ирано-американских переговоров может состояться в пятницу. Однако эта информация на данный момент не подтверждена официально.