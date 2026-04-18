Сегодня состоялось общее отчётно-выборное собрание Русской общины Азербайджана под председательством её основателя и депутата Милли Меджлиса Михаила Забелина.

Как сообщается на страницах организации в социальных сетях, в ходе заседания были представлены отчёты о деятельности за последние два года, после чего прошли выборы руководящих органов.

По итогам открытого голосования Михаил Забелин был переизбран председателем общины. Первыми заместителями председателя избраны Анастасия Лаврина и Виталий Ковалёв, а заместителями председателя — Любовь Якунина и Дмитрий Козин.

Собрание завершилось решением продолжить работу организации, направленную на защиту интересов соотечественников, развитие культурного взаимодействия и укрепление общественного согласия в Азербайджане.