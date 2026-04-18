Папа Римский Лев XIV пояснил, что его речи, которые интерпретируются как направленные против США после критических высказываний американского президента, были написаны гораздо раньше.

С таким разъяснением понтифик выступил перед своим пресс-пулом в ходе перелета из Камеруна в Анголу, где продолжится его апостольская поездка, передает ТАСС.

«В связи с политической ситуацией, возникшей после того, как в первый день поездки президент США сделал в мой адрес несколько заявлений, распространилась не совсем точная версия событий. Большая часть написанного с тех пор — это не что иное, как комментарии к комментариям, попытка истолковать сказанное», — сказал Лев XIV. Он пояснил, что большинство его речей были написаны «задолго до высказываний президента США» и его окружения. «Вступить в дебаты с президентом [США] совершенно не в моих интересах», — заключил Лев XIV.