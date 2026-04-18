Иран до сих пор не согласился на следующий раунд переговоров с США из-за заявления Дональда Трампа о военно-морской блокаде Ирана, а также из-за чрезмерных требований США в ходе переговоров, которые продолжаются , передает агентство Tasnim.

Иран ясно дал понять, что отказ Соединенных Штатов от чрезмерных требований на переговорах является основополагающим условием для их продолжения; в противном случае Иран не намерен тратить время на затяжные и непродуктивные переговоры.

По данным, позиция Ирана была передана официальным лицам США через Пакистан.