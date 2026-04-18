Тегеран выступает за то, чтобы Ормузский пролив всегда оставался открытым и безопасным. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Хатибзаде заявил, что Ормузский пролив исторически находится под контролем Ирана, и Тегеран выступает за его безопасность и открытость для международного судоходства.

По его словам, Иран на протяжении многих лет гарантирует стабильность в этом стратегически важном регионе и заинтересован в том, чтобы пролив оставался безопасным.

Хатибзаде отметил, что Иран рассматривает дипломатию, как ключевой инструмент урегулирования, тогда как силовые методы не приносят результата. «Война никому не выгодна, и именно дипломатия должна играть главную роль», — подчеркнул он.

Кроме того, он заявил, что США пытаются использовать переговорный процесс как инструмент эскалации, затягивая его и превращая в формальность, тогда как Тегеран настаивает на реальных и конструктивных переговорах.