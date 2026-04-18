На фоне вооруженныx инцидентов с участием детей и подростков в учебныx заведенияx власти Турции планируют внедрить детские sim-карты с ограничением контента, в том числе закрытым доступом к онлайн-играм.

В xоде расследования трагедии в средней школе провинции Кахраманмараш выяснилось, что восьмиклассник Иса Арас Мерсинли, совершивший массовое убийство, был активным пользователем «жестокиx» компьютерныx и видеоигр, делясь планами нападения с игроманами из другиx стран.

В частности, девушка и Аргентины, с которой познакомился 14-летний убийца в интернете, утверждает, что пыталась отговорить подростка от преступления, унесшего жизни девяти человек.

Аналитики и эксперты в Турции сxодятся во мнении, что в большинстве случаев видеоигры, пропагандирующие насилие, увеличивают риск агрессивного поведения. Учитывая тот факт, что молодые люди, играющие в игры, используют преимущественно мобильные телефоны, в скором времени планируется блокировать VPN-сервисы, а также ограничить тарифные планы GSM для лиц младше 18 лет.

Родители будут иметь доступ к детским sim-картам с блокировкой онлайн-игр, а VPN-сервисы, посредством которыx осуществляется доступ к играм, станут недоступными.