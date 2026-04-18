В Гяндже 23 апреля состоится первый Международный форум GreenEco.

Азербайджанский государственный аграрный университет (ADAU) сообщает, что мероприятие в Гяндже соберет ведущих мировых специалистов для обсуждения актуальных экологических вызовов.

Главными направлениями работы форума станут применение технологий искусственного интеллекта в агропромышленном комплексе и продвижение моделей устойчивого развития сельского хозяйства.

Ключевые темы панельных сессий форума охватывают вопросы «зеленой экономики» в условиях развития искусственного интеллекта, а также перспективы «зеленой экономики» в аграрной отрасли.

Международная площадка создана в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Азиатским банком развития (АБР), а также при участии свыше 15 авторитетных высших учебных заведений из различных государств.

По словам организаторов, мероприятие призвано сыграть значимую роль в интеграции передовых мировых разработок в национальный аграрный сектор.