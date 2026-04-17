Российско-армянский боец ММА Арман Царукян оказался в центре скандала на борту American Airlines. Кадры публикует издание BJPENN.

Спортсмена вместе с друзьями сняли с рейса в Филадельфии — причиной стало использование телефона и откидного столика во время взлёта.

Видео инцидента распространил журналист Адам Зубайраев. На кадрах видно, как сотрудники авиакомпании выпроваживают Царукяна и его спутников из салона. «Мужчин выгнали за то, что кто-то из них воспользовался телефоном при взлёте», — пояснил Зубайраев.