Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты не способны справиться с Ираном, поэтому им не стоит вмешиваться в дела Китая.

Он подчеркнул, что Дональд Трамп, будучи президентом США, продемонстрировал всему миру ограниченность американских возможностей.

«По своей мощи (Америка) супердержава, но не суперсила. Это поняли все. И главный враг Америки – это Китай. Если американцы не смогли справиться с Ираном, я это давно сказал: «Не лезьте в Китай», там такая мощь, с которой они справиться никогда не смогут», – отметил Лукашенко.