Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что на Южном Кавказе в настоящее время не наблюдается ни полноценного мира, ни открытого противостояния.

По его словам, для достижения устойчивого мира уже предприняты определённые шаги, что было подтверждено на Вашингтонском саммите. Он отметил, что Турция также инициировала процесс нормализации отношений между сторонами, однако эти инициативы должны сопровождаться практическими действиями.

«Только таким образом можно добиться формирования доверия между двумя странами», — заявил Гаджиев на панельной сессии «Южный Кавказ: на пути к превращению в стратегический центр» в рамках Анталийского дипломатического форума.

Он добавил, что азербайджанские товары уже экспортируются в Армению, а армянская продукция начинает поступать в Азербайджан, что является важным шагом для укрепления взаимного доверия.

Также Гаджиев отметил, что региональная ситуация осложняется продолжающимися конфликтами, включая напряжённость между США и Ираном и российско-украинскую войну, которые влияют на безопасность. В этом контексте, по его словам, особую роль играет сотрудничество Азербайджана с Турцией и Грузией.