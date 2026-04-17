В рамках 152-й ассамблеи Межпарламентского союза (IPU) председатель парламента Армении Ален Симонян провел очередную встречу с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Ален Симонян выразил удовлетворение предложением, озвученным Куртулмушем на встрече с председателем парламента Грузии, согласно которому турецкий спикер предложил включить Армению в формат Турция–Грузия–Азербайджан, способствуя развитию мира и стабильности в нашем регионе.

Собеседники обсудили и другие детали, касающиеся реализации этой инициативы.