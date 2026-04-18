Азербайджанские студенты, которые поступят в российские университеты, не смогут продолжить обучение в Европе и других иностранных вузах. Об этом Minval прокомментировал депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года в России вступает в силу реформа системы высшего образования. Страна официально отказывается от Болонской системы, что предполагает отмену привычной модели «бакалавриат — магистратура» и переход к новой национальной структуре профподготовки. Для новых студентов вводятся уровни «базовое высшее» и «специализированное высшее образование».

С учетом того, что в Азербайджане действуют филиалы российских вузов — МГУ имени М.В. Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, изменения могут затронуть и абитуриентов, планирующих поступление в эти учебные заведения с нового 2026/2027 учебного года.

По словам депутата, к данному вопросу следует подходить комплексно. В мире происходят процессы, которые создают серьезные вызовы для системы образования. В частности, влияние искусственного интеллекта и социальных сетей в условиях трансформации усиливается. В этой связи ряд стран вносят изменения в свои образовательные модели, считая, что существующие системы уже не соответствуют их национальным интересам. Мамедов подчеркнул, что Россия стремится сформировать собственную модель образования.

«В целом, Болонская система подходит не для всех стран. Однако это международно признанная система, и отказ от нее может повлечь определенные сложности. Поэтому Азербайджан не отказывается от нее. Вместе с тем Россия сегодня в определенной степени изолирована от глобальных процессов, и подобный шаг, по их мнению, не создаст для страны существенных проблем, поскольку она делает ставку на подготовку кадров внутри страны», — добавил депутат.

Он отметил, что переход к новой системе — длительный и сложный процесс, который ранее выстраивался годами на уровнях бакалавриата и магистратуры. В будущем выпускникам российских вузов, в том числе филиалов в Азербайджане, не стоит опасаться касательно признания квалификаций на территории нашей страны. Парламентарий уверен, что дальнейший процесс признания можно осуществлять на основе двухстороннего межгосударственного соглашения между Азербайджаном и Россией. Однако не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Важно понимать, говорит депутат, почему Азербайджан придерживается Болонской системы. Например, студент, получивший четырехлетнее образование в бакалавриате в Азербайджане, может без серьезных препятствий продолжить обучение в магистратуре одного из европейских вузов — и наоборот. Это обеспечивает взаимное признание дипломов и академическую мобильность. В случае с российской моделью могут возникнуть сложности при дальнейшем поступлении в магистратуру за рубежом. Основная проблема заключается в возможном несоответствии между российской системой образования и Болонской системой.

Сегодня студенты, обучающиеся по Болонской системе, имеют возможность продолжать образование в зарубежных вузах без существенных ограничений. Однако учащиеся российских вузов и их филиалов могут столкнуться с проблемами признания квалификаций за рубежом. Подобные сложности уже наблюдаются на уровне среднего образования. Например, в Азербайджане школьное обучение длится 11 лет, тогда как в большинстве европейских стран — 12 лет. Это иногда создает определенные трудности для выпускников азербайджанских школ при поступлении в зарубежные университеты, отметил депутат.

Он добавил, что отказ от Болонской системы является выбором России. Некоторые страны постепенно последуют этому примеру тоже. Например, Грузия с этого года переходит к трехлетнему обучению в университетах в бакалавриате и году в магистратуре. Подобный подход применяется также в некоторых других странах.

«У нас, я считаю, что обучение в магистратуре тоже можно было бы сократить до года», — заключил собеседник.

Надо сказать, что в минобразования Азербайджана пока прокомментировать грядущее изменение затруднились, отметив, что сейчас российские вузы в Баку обучают студентов по согласованной с Азербайджаном академической программе.

Между тем решение России о выходе из Болонского процесса не было спонтанным. К 2022 году ситуация в России достигла точки, после которой возврата уже не было: Болонская группа исключила Россию и Беларусь из всех структур процесса. В ответ министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил, что Болонская система для России «прожила свой век».

Минобрнауки обосновало решение несколькими аргументами: запросы реального сектора экономики на специалистов с более глубокой подготовкой, несоответствие двухуровневой схемы российским традициям высшей школы и необходимость суверенной образовательной политики. С 2023 года новую модель высшего образования тестируют в шести пилотных вузах: Балтийском федеральном университете имени И. Канта, НИТУ МИСИС, Московском авиационном институте, Санкт-Петербургском горном университете, Томском государственном университете и Московском педагогическом государственном университете.