17 апреля около 12:00 в городе Баку, в Бинагадинском районе, в частном жилом доме, расположенном на территории, известной как Баксол, произошёл пожар, в связи с чем на место незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, пожар был оперативно ликвидирован, и его распространение на более обширную территорию предотвращено.

В результате возгорания сгорела кровля одноэтажного четырёхкомнатного дома общей площадью 90 кв. м, принадлежащего Рафету Гасанову 1968 года рождения, а также горючие конструкции двух комнат на площади 32 кв. м. Кроме того, огнём уничтожены примыкающий навес площадью 66 кв. м, находившийся во дворе легковой автомобиль марки «BMW», а также частично повреждены кровля и конструкции трёх комнат соседнего одноэтажного дома общей площадью 80 кв. м, принадлежащего Азизу Велиеву 1982 года рождения.

В ходе осмотра места происшествия во дворе было обнаружено тело Рафета Гасанова, а в доме — тело Джейран Гасановой 1968 года рождения.

По предварительным данным, Рафет Гасанов на почве личных отношений убил бывшую супругу Джейран Гасанову, затем поджёг дом и автомобиль, после чего покончил с собой.