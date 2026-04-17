В следующем году планируется открытие железной дороги Агдам — Ханкенди.

Об этом заявил заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ариф Агаев.

По его словам, в 2025 году пассажирские перевозки были дополнительно расширены: в начале года восстановлены маршруты Баку–Балакен–Баку, в июне — Баку–Газах–Баку, а в августе — Баку–Агдам–Баку. Кроме того, впервые введена в эксплуатацию линия Гянджа–Габала–Гянджа.

Он также отметил, что в следующем году планируется открытие как железной дороги Агдам — Ханкенди, так и железнодорожно-автовокзального комплекса в Ханкенди.

В результате реализованных мер в 2025 году «Азербайджанские железные дороги» достигли рекордного показателя, перевезя более 10 миллионов пассажиров, что, по словам Агаева, свидетельствует о повышении качества обслуживания и росте удовлетворенности пассажиров.