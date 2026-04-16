Криптобиржа Grinex объявила, что приостановит работу на фоне масштабной кибератаки «с признаками участия зарубежных спецслужб», сообщается в телеграм-канале площадки 16 апреля.

В результате взлома, утверждается в сообщении, с криптокошельков биржи похищены средства российских пользователей на сумму более миллиарда рублей. Биржа опубликовала адреса кошельков, которые подверглись атаке.

«Цифровые следы и характер атаки свидетельствуют о беспрецедентном уровне ресурсов и технологий, доступных исключительно структурам недружественных государств. По предварительным данным, атака координировалась с целью нанесения прямого ущерба финансовому суверенитету России», — заявили представители Grinex, отметив, что обратились в правоохранительные органы.