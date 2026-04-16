Россия и Азербайджан заинтересованы в дальнейшем наращивании взаимного туристического потока, который в 2025 году превысил 700 тыс. человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«В России очень многие хотят посетить Азербайджан и понимают, насколько эта страна интересна для путешествий, какие привлекательные условия здесь созданы для туристов», — отметил он.

По его словам, за 2025 год взаимный турпоток составил 701 тыс. человек: «Азербайджанские туристы совершили около 200 тыс. поездок в Россию, а российские туристы — более 500 тыс. поездок в Азербайджан».