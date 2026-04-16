Россия нацелена активизировать работу по созданию совместного российско-азербайджанского университета на базе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Мы нацелены активизировать работу по учреждению совместного российско-азербайджанского университета на базе Санкт-Петербургского государственного университета, а также строительству школ при посольствах Российской Федерации и Азербайджанской Республики соответственно в Москве и в Баку», — сказал он на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном.