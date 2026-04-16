Сотрудники Агентства пищевой безопасности провели проверку на предприятии по производству безалкогольных напитков, принадлежащем физическому лицу Латифу Ибрагимову Алигулу оглы и расположенном по адресу: город Баку, Сураханский район, улица А.Пери, 303А.

В ходе проверки было выявлено несоблюдение требований технических нормативных правовых актов, санитарных норм и правил.

Установлено, что на предприятии не соблюдался принцип технологической последовательности, нарушены условия хранения продукции и упаковочных материалов, требований к маркировке, отсутствовало разделение зон для хранения сырья, первичной обработки и охлаждения готовой продукции. Также в процессе производства использовались стеклянные бутылки, собранные из объектов общественного питания.

Кроме того, выявлены отсутствие надлежащих санитарных работ, коррозия оборудования и рабочих столов, а также другие санитарно-гигиенические и санитарно-технические нарушения.

По факту в отношении руководства предприятия составлен административный протокол, а производство приостановлено до устранения нарушений.

Образцы продукции направлены в лабораторию для проверки показателей безопасности.