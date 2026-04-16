Российские бизнесмены заинтересованы в участии в строительных работах на освобождённых территориях Азербайджана.

Об этом заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук сказал на 24-м заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии.

«Мы направляем российский бизнес на активное участие в реализуемых здесь созидательных проектах. В частности, созданный благоприятный инвестиционный климат открывает широкие возможности для такого сотрудничества», — отметил он.

Оверчук привёл успешные примеры деятельности российского бизнеса и регионов в данном регионе. Он сообщил, что в рамках сотрудничества между городами Джабраил и Санкт-Петербургом установлены важные контакты:

«В рамках межрегионального сотрудничества за счёт средств Астраханской области в сёлах Зангиланского района строятся детские сады».