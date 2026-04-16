Согласно официальной статистике, в первом квартале текущего года на потребительском рынке зафиксирован рост цен на 5,7%. По продовольственным товарам, алкогольным напиткам и табачной продукции наблюдалась более высокая инфляция — 6,8%. В марте 2026 года цены на продовольствие, алкоголь и табак выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов написал в социальных сетях.

Парламентарий отметил, что при анализе структуры роста цен на продукты питания в прошлом месяце наибольшая инфляция наблюдалась в сегменте фруктов и овощей.

«Так, цены на фрукты выросли на 3,6%, а на овощи — на 3,2%. В целом в марте подорожали длиннозерный рис, хлеб, куриное мясо, свежая рыба, молоко, сыр, маргарин, подсолнечное и кукурузное масло, лимоны, апельсины, мандарины, бананы, яблоки, груши, киви, грецкие орехи, фундук, огурцы, помидоры, сладкий перец, тыква, морковь и картофель. Более значительный рост цен на фрукты и овощи связан с высокой долей импорта по ряду товаров. Иранская война в марте дополнительно усилила импортную инфляцию. На фоне роста мировых цен расширение местного сельскохозяйственного производства становится ещё более приоритетным. Последние глобальные и региональные геополитические напряжённости ещё раз подтверждают, что основным способом сдерживания роста цен является развитие внутреннего производства. Это позволит минимизировать влияние импортной инфляции и сохранить ценовую стабильность на потребительском рынке».