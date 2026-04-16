В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Россией превысил 4,9 млрд долларов.

Об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, выступая на 24-м заседании Азербайджано-российской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества в городе Зангилан.

«Реализация Дорожной карты по развитию основных направлений сотрудничества на 2024–2026 годы успешно продолжается», — отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество является одним из ключевых направлений двусторонних отношений, а Россия занимает важное место во внешнеторговом обороте Азербайджана как один из основных торговых партнёров.

По словам Шахина Мустафаева, по итогам 2025 года товарооборот между двумя странами превысил 4,9 млрд долларов США, продемонстрировав стабильный рост по сравнению с предыдущим годом. За первые три месяца текущего года объём взаимной торговли составил около 750 млн долларов.

Он отметил также, что значительную часть в общем товарообороте занимает торговля сельскохозяйственной продукцией.

По его словам, российский рынок остаётся основным направлением для ненефтяного экспорта Азербайджана.

Шахин Мустафаев добавил, что по итогам 2025 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию превысил 837 млн долларов, при этом поставки фруктов и овощей выросли примерно на 31% и достигли 696 млн долларов. В то же время импорт сельскохозяйственной продукции из России в Азербайджан превысил 832 млн долларов.