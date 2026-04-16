Исследования, проведённые НАНА в Отделении наук о Земле, впервые позволили выявить перспективные участки с высоким содержанием редких и редкоземельных элементов на южных склонах Большого Кавказа и в Восточном Зангезуре.

В ходе минералого-геохимических исследований Института геологии и геофизики Министерства науки и образования установлено наличие рудоносной минерализации в верхнемеловых метасоматитах, проявляющейся в виде датолитовой и бакеритовой минерализации бора.

Вместе с тем, в результате экогеохимического анализа, проведённого Институтом географии, установлено, что в Восточном Зангезуре концентрации таких элементов, как тербий, индий, рубидий, иттрий, палладий, стронций, сурьма, мышьяк и серебро, в пробах почвы, горных пород и растений в 2–4 раза превышают средние показатели земной коры.

Эти результаты открывают новые возможности с точки зрения вовлечения освобождённых территорий в экономический оборот, поиска полезных ископаемых и обеспечения сырьём для высокотехнологичных отраслей.