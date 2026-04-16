Власти Турции начали расследования в отношении почти 600 аккаунтов в социальных сетях, подозреваемых в распространении дезинформации о вооружённых нападениях на школы.

Главное управление безопасности страны сообщило, что выявлено 591 аккаунт, публиковавший неподтверждённые данные о трагических инцидентах в Кахраманмараше и Шанлыурфе. По данным ведомства, эти публикации нарушали общественный порядок, искажали факты, оправдывали преступность и содержали призывы, способные разжигать ненависть и вражду.

В отношении владельцев и распространителей такого контента возбуждены уголовные дела, а также принимаются меры по блокировке и пресечению дальнейшего распространения дезинформации.