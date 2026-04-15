Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности страны к возможному возобновлению войны с Ираном, подчеркнув, что Израиль рассматривает любые сценарии развития ситуации.

По его словам, цели США и Израиля совпадают. «Речь идет о вывозе обогащенных материалов из Ирана и ликвидации его ядерных возможностей внутри страны», — добавил он.

Нетаньяху также отметил, что параллельно с боями против «Хезболлы» Израиль ведет переговоры с Ливаном. «Эти переговоры проходят сейчас, потому что мы очень сильны и страны обращаются к нам — не только Ливан», — заявил Нетаньяху.