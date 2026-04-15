На данный момент власти Соединенных Штатов не могут сообщить о проведении нового раунда переговоров с Ираном. Но встреча обсуждается, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я видела сообщения о новых потенциальных личных встречах. Это обсуждается, но никакая информация не является окончательной, пока о ней не сообщают в Белом доме. Но мы видим перспективы для заключения соглашения», — сказала она во время брифинга.

Левитт также отметила, что новый этап переговоров с Исламской Республикой, вероятно, пройдет в пакистанском Исламабаде.