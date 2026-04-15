Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим заинтересован в совместном с Украиной производстве боевых дронов. Об этом она сказала после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, сообщает Bloomberg.

По словам Мелони, стороны обсудили расширение оборонного сотрудничества, при этом Украина рассматривается как один из лидеров в сфере беспилотных технологий.

Зеленский, в свою очередь, представил новую модель соглашений по безопасности, предполагающую обмен опытом в области защиты от дронов в обмен на финансовую, энергетическую и техническую поддержку со стороны партнеров. «Война изменилась. Сегодня ни одно государство не может чувствовать себя в безопасности без надежной защиты от всех типов дронов», — отметил Зеленский.