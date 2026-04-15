США и Иран рассматривают продление двухнедельного прекращения огня, объявленного в ночь на 8 апреля — до 22 апреля, еще на две недели, чтобы дать больше шансов дипломатии, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, посредники пытаются организовать технические переговоры между воюющими сторонами для урегулирования наиболее спорных вопросов, включая возобновление работы Ормузского пролива и обогащение урана в Иране. В случае успеха это может проложить путь к следующему раунду переговоров на высоком уровне, пишет Bloomberg.

«По-прежнему нет гарантий, что перемирие будет продлено, и США еще не дали на это согласия», — заявил американский чиновник, знакомый с ситуацией.