Производитель кондитерских изделий Nutella — Ferrero Group — попал под антимонопольную проверку Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Еврокомиссия 13 апреля провела внеплановые рейды на предприятиях крупного производителя шоколадной продукции, не уточнив название компании. По данным источников агентства, проверки прошли на заводах Ferrero.

В заявлении Еврокомиссии отмечается, что расследование касается возможных ограничений торговли продукцией между странами ЕС и использования территориальных барьеров при поставках внутри союза.

Сама Ferrero отказалась комментировать ситуацию.

По данным Bloomberg, подобные инспекции являются стандартной процедурой на начальном этапе антимонопольных расследований в ЕС. В случае выявления нарушений компании грозит штраф до 10% от глобальной выручки.