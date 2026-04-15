Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о выделении земельного участка из водного фонда для создания искусственных территорий в акватории Каспийского моря.

Согласно документу, в северной части посёлка Нардаран Сабунчинского района Баку, в направлении курортной зоны Sea Breeze Resort, будет реализован проект по строительству жилых и нежилых объектов.

В этих целях предусмотрено создание двух искусственных земельных участков: один будет прямоугольной формы, другой — в форме корабля. Общая площадь выделенного участка составляет 55.08 га, из которых 9.08 га приходятся на прибрежную полосу (20-50 м), а 46 га — на акваторию.