В Ливане с сегодняшнего дня вводится режим прекращения огня между «Хезболлой» и Израилем. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в правительстве Иран.

По его данным, перемирие будет соблюдаться в течение недели и стало возможным благодаря давлению Тегерана. При этом ответственность за сдерживание дальнейшей эскалации возложена на США.

Ситуация обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана, нанеся авиаудары по ряду объектов. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские базы в регионе. Позднее «Хезболла» вступила в конфликт на стороне Ирана, что привело к ударам Израиля по югу Ливана и пригородам Бейрута.

8 апреля стороны при посредничестве США договорились о двухнедельном перемирии. Накануне, 14 апреля, в Вашингтоне прошел предварительный раунд ливано-израильских контактов, где обсуждался запуск полноценных мирных переговоров.