В Азербайджане продолжаются обсуждения по вопросу отмены домашних заданий в начальных классах.

Секретарь Общественного совета при Министерстве науки и образования Гюнай Акберова заявила, что полная реализация этой инициативы на практике выглядит маловероятной.

По её словам, в первых классах отсутствует система оценивания, поэтому выполнение домашних заданий не является обязательным требованием. Однако в ряде случаев чрезмерная учебная нагрузка приводит к недовольству родителей и снижению интереса детей к обучению.

Она отметила, что в младших классах домашние задания следует либо полностью отменить, либо свести к минимуму. Также было подчеркнуто, что основной целью должно быть сохранение мотивации у детей и развитие их способности к мышлению.