Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации распространили совместное заявление.

Как сообщает Minval Politika, в документе отмечается, что в соответствии с договорённостями президентов двух стран, достигнутыми на встрече в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны пришли к урегулированию последствий крушения самолёта Embraer 190 авиакомпании AZAL, произошедшего 25 декабря 2024 года вблизи Актау в результате «непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации». В том числе урегулирован вопрос выплаты компенсаций.

Подчёркивается, что предпринятые шаги «подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия».

Стороны выразили уверенность, что «развитие российско-азербайджанских отношений на основе взаимного уважения, доверия и учёта интересов будет способствовать укреплению добрососедства и расширению сотрудничества в интересах народов двух стран».

В заявлении также выражены глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолёта.

Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), который совершал рейс из Баку в Грозный, разбился в декабре 2024 года в Казахстане. При крушении погибли 38 человек, выжили 29.