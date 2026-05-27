Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости изменения концессионной логики армянских железных дорог, которые в настоящее время управляются ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», дочерней компанией РЖД.

Об этом сообщает Finport.am.

На встрече с избирателями в селе Гохт в Котайкской области политик объяснил, что в противном случае могут возникнуть определенные санкционные препятствия, ведь у Москвы сложные санкционные отношения с западными странами.

Так как международные компании стремятся исключить подобные риски и ищут альтернативные маршруты, то национальные железные дороги, которые на 100 процентов находятся в собственности страны, могут лишиться многих преимуществ.