Государственное телевидение Ирана опубликовало текст неофициального рамочного документа возможного меморандума о взаимопонимании между Ираном и США.

Согласно документу, в течение одного месяца предусматривается восстановление нормального судоходства в Ормузском проливе.

Согласно документу, США взяли на себя обязательство по снятию морской блокады Ирана. Взамен Иран обязался в течение месяца восстановить количество проходящих через пролив торговых судов до довоенного уровня.

Сообщается, что данное соглашение не распространяется на военные корабли.

Согласно информации, управление судами и определение маршрутов их движения будут осуществляться в рамках сотрудничества между Ираном и Оманом. США, в свою очередь, обязались вывести свои военные силы из окружающего Иран региона.

В документе отмечается также, что в случае достижения окончательного соглашения в течение 60 дней данное соглашение будет утверждено резолюцией Совета безопасности ООН.

Подчеркивается, что «Исламабадская рамочная договоренность» пока не является окончательной, и без одобрения Ирана никаких шагов предприниматься не будет.