Президент США Дональд Трамп допустил возобновление ударов по Ирану.

Об этом он заявил на заседании своего кабинета в Белом доме.

«Посмотрим, что произойдет. Возможно, нам придется вернуться [к нанесению ударов по Ирану] и покончить с этим, а возможно — нет», — заявил президент, по словам которого, США «пока не удовлетворены» позицией Тегерана на переговорах.

«Я думаю, что сейчас все выглядит так, что они просто хотят заключить сделку. Полагаю, у них нет выбора», — добавил Трамп. Согласно изложенной им версии, Иран «ведет переговоры из последних сил».