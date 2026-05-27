Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

«Уважаемый господин Президент.

Искренне поздравляю Вас и народ Азербайджана с Днем независимости вашей страны.

Азербайджан из года в год демонстрирует динамичное развитие, усиливая свою роль и влияние в региональных и международных процессах, выступая важным участником регионального сотрудничества в сферах энергетики, логистики и экономики.

Украина высоко ценит стратегический характер отношений между нашими странами, а также последовательную поддержку, оказываемую Азербайджаном нашему государству и украинскому народу в этот чрезвычайно сложный период.

Выражаю Вам особую благодарность за гуманитарную и энергетическую помощь Украине, участие в восстановлении города Ирпень, а также реализацию программ реабилитации и оздоровления украинских детей. Эти шаги являются проявлением подлинной солидарности и взаимного уважения между нашими государствами.

Украина неизменно поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность государств в пределах их международно признанных границ. Уверен, что приверженность этим принципам и впредь будет оставаться основой стабильности и безопасности в Черноморско-Каспийском регионе.

Убежден, что существует большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества между Украиной и Азербайджаном в сферах энергетики, логистики, транспортных связей, инфраструктуры и безопасности. В условиях трансформации глобальных энергетических и логистических маршрутов роль и устойчивость наших государств в обеспечении региональной взаимосвязанности будут только возрастать. Верю, что стратегическое партнерство Украины и Азербайджана будет и далее укрепляться во благо наших государств и народов.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей государственной деятельности», — говорится в поздравлении.