Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова в связи с «ударами возмездия» по военным объектам в Киеве.

Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте ведомства.

«МИД по распоряжению министра [Жан-Ноэля Барро] вызывает посла Российской Федерации во Франции», — отмечается в тексте.

Министерство иностранных дел Испании вызвало посла России в Мадриде Юрия Клименко.

Сообщается, что поводом для недовольства испанских властей стали предупреждения Москвы о массированных ударах по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве, а также рекомендация иностранным гражданам и сотрудникам дипломатических миссий покинуть украинскую столицу.