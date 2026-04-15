На Абшеронском полуострове, в том числе в Баку, случаи выпадения града происходят редко и, как правило, носят кратковременный характер.

Об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

По её словам, град является кратковременным и локальным атмосферным явлением, которое может формироваться внезапно.

«На территории Азербайджана град более характерен для горных и предгорных районов. В стране он чаще наблюдается в тёплую половину года, особенно весной, а в отдельные годы также фиксируется в мае–июне», — отметила она.

Гюльшад Мамедова добавила, что 16–17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

По её словам, в регионах также ожидается стабилизация погодных условий и преимущественно сухая погода в течение дня.

Однако 16 апреля днём в отдельных районах возможны кратковременные осадки, грозы, выпадение града, а в горных районах — снег. В некоторых местах также прогнозируется периодический туман.

Она также напомнила, что накануне в Баку прошёл град.