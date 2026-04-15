Послы стран ЕС в Брюсселе приняли решение об отправке новой гражданской миссии в Армению, окончательное утверждение ожидается на заседании министров иностранных дел ЕС на следующей неделе.

Согласно документу Верховного представителя ЕС, миссия будет направлена на укрепление устойчивости Армении к гибридным угрозам. Она займётся предоставлением стратегических и практических консультаций министерствам и ведомствам сектора безопасности.

Основное внимание будет уделено выработке политики, выявлению и противодействию внешним информационным манипуляциям, кибератакам и незаконным финансовым потокам. Также миссия оценит, какие меры необходимы для развития потенциала безопасности, чтобы страна могла эффективнее выявлять и реагировать на угрозы в соответствии со стандартами ЕС.