На переговорах, прошедших в США, Израиль и Ливан пришли к соглашению о том, что «Хезболла» должна быть полностью разоружена. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Госдепартамент США. Стороны также обсудили ограничение влияния Ирана на будущее Ливана.

В ходе встречи США утвердили гуманитарный пакет помощи на 58,8 млн долларов для поддержки перемещённых лиц в Ливане.

По официальным данным, в результате конфликта между Израилем и «Хезболлой» более 1 миллиона жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома.