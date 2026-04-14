Не менее 250 человек, включая женщин и детей, считаются пропавшими без вести после кораблекрушения в Андаманском море у берегов Бангладеш, сообщает Dhaka Tribune.

По предварительным данным, на борту судна находились беженцы-рохинджа и граждане Бангладеш. Траулер вышел из района Текнаф и направлялся в сторону Малайзии.

Причинами крушения называются перегруженность судна, сильный ветер и штормовые условия. В районе происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Береговая охрана Бангладеш сообщила, что девять человек удалось спасти экипажу судна MT Meghna Pride, следовавшего из Читтагонга в Индонезию.

По свидетельствам выживших, на борту находились от 250 до 280 пассажиров, часть из которых была насильно размещена в тесных отсеках. Сообщается, что от 25 до 30 человек могли погибнуть от удушья ещё до крушения.