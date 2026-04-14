Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном могут возобновиться в ближайшие два дня.

В интервью The New York Post он призвал журналистов оставаться в Исламабаде, отметив высокую вероятность проведения там следующего раунда переговоров между США и Ираном.

По словам Трампа, проведение диалога в пакистанской столице стало более вероятным благодаря роли военного руководства Пакистана, в частности фельдмаршала Асимa Мунира.

«Это более вероятно, знаете почему? Потому что фельдмаршал делает отличную работу», — заявил американский лидер.

Он также отметил, что считает нецелесообразным проводить переговоры в стране, не вовлечённой напрямую в процесс.