Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с лидером партии «Тиса» и победителем парламентских выборов в Венгрии Петером Мадьяром. Об этом сообщила канцелярия президента Турции.

В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил собеседника с победой на выборах и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества как на двустороннем уровне, так и на международных площадках.

Он также отметил стремление Анкары развивать стратегическое партнёрство с Будапештом и подчеркнул важность союзнических отношений в рамках НАТО для обеспечения региональной и глобальной стабильности.