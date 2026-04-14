Азербайджан присоединяется к международному механизму исполнения судебных решений по алиментам.

Это отражено в законопроектах, обсуждённых на заседании Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса, касающихся утверждения Протоколов о внесении изменений в Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года.

Отмечается, что ключевая цель изменений заключается во внедрении механизма признания и исполнения судебных решений по алиментам для несовершеннолетних детей в рамках международных конвенций о правовой помощи.

Таким образом, нововведения укрепят правовое сотрудничество между государствами и обеспечат более эффективное исполнение решений, связанных с материальным обеспечением детей, в других странах.