Нефтепровод «Дружба» будет отремонтирован и сможет функционировать к концу апреля.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Что касается нефтепровода, как мы обещали, до конца апреля он будет отремонтирован. Не полностью, но достаточно, чтобы функционировать», — сказал он.

«Мы очень верим, что это будет совпадать с другими обязательствами стран ЕС, прежде всего Венгрии, которые блокировали те или иные важные для нас решения», — добавил он.