В посёлке Вандам Габалинского района сносят местный рынок.

Сообщается, что причиной стало расширение автомобильной дороги Баку–Шамаха–Муганлы–Исмаиллы–Габала.

На участке Муганлы–Исмаиллы–Габала старый мост уже демонтирован, и ведётся строительство нового. Территория рынка Вендям попала в зону строительных работ. Магазины вокруг уже освобождены, начался их снос.

Кроме того, в Вандаме под проект попали жилые дома и заборы вдоль магистрали — их демонтаж уже начался, также вырублены деревья.

Отмечается, что после реконструкции дорога сократится на 8,8 километра. Вдоль трассы через реку Агсучай строится подвесной мост, работы на котором выполнены на 40%. После моста также ведётся строительство туннеля длиной 885 метров. В целом проект предусматривает строительство туннеля и 17 мостов, включая один подвесной.