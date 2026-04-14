В Баку и на Абшеронском полуострове с дневных часов 14 апреля до дневных часов 15 апреля в некоторых районах ожидаются периодические дожди.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в отдельных частях полуострова осадки могут усилиться.

Отмечается, что в регионах Азербайджана дождливая погода с перерывами сохранится до утра 15 апреля. В отдельных районах ожидаются кратковременные сильные осадки, грозы и град. В некоторых горных районах прогнозируется снег.

Также из-за осадков возможно повышение уровня воды в реках, а в отдельных горных реках — кратковременные селевые потоки.