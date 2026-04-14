Китайские власти примут решительные меры в случае введения Соединенными Штатами пошлин на товары из КНР под предлогом оказания ею военной поддержки Ирану.

Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

«Мы хотим еще раз подчеркнуть, что КНР всегда придерживается осторожной и ответственной позиции в вопросах экспорта военной продукции, — сказал он на брифинге, комментируя угрозу Вашингтона ввести тарифы из-за помощи Ирану. — Если американская сторона настаивает на использовании этого в качестве предлога для введения дополнительных пошлин в отношении Китая, мы обязательно примем решительные ответные меры».