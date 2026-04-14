В Гедабекском районе начальник отдела исполнения и пробации Эльхан Аббасов и бывший судебный исполнитель Сабухи Гусейнов обвиняются в присвоении денежных средств, предназначенных для выплат по алиментам и долговым обязательствам.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, расследование уголовного дела, начатого в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре на основании материалов, поступивших из Министерства юстиции, а также обращений граждан, завершено.

Следствием установлено, что в период работы в указанных должностях в 2021–2025 годах подозреваемые, злоупотребляя служебным положением, присваивали крупные суммы денежных средств, полученные от граждан под видом перечисления взыскателям по исполнительным производствам, связанным с долгами и алиментами. Также им вменяется внесение заведомо ложных сведений в официальные документы, что привело к служебному подлогу.

На основании собранных доказательств Эльхану Аббасову и Сабухи Гусейнову предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

В отношении Сабухи Гусейнова избрана мера пресечения в виде надзора полиции, а в отношении Эльхана Аббасова — надзор полиции и отстранение от должности.

Сообщается, что большая часть установленного материального ущерба была возмещена.

Уголовное дело направлено в Гянджинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения по существу.