Угрозы американского президента Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию были неправильными, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в палате общин.

«Что касается формулировок о разрушении цивилизации, позвольте мне в полной мере заявить перед этой палатой: это было неправильно. Такая угроза иранскому гражданскому населению недопустима», — сказал он.

По его словам, мирные жители Ирана помнят, как «много-много лет иранский режим причинял им неизмеримый вред».

7 апреля, накануне завершения срока ультиматума Ирану, Дональд Трамп заявил, что «ночью погибнет целая цивилизация и ее уже никогда не возродить». В ответ Тегеран через Катар передал США и странам Ближнего Востока послание, в котором пообещал, что «весь регион и Саудовская Аравия погрузятся в полную тьму в результате ответных ударов Ирана».